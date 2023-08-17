В стране и мире Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ирина Елагина Одной из тем разговора стал недавний теракт в Хазрат Шах-Черах. © Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимира Путина и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры 17 августа. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в объединении БРИКС. «Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС», - передает Кремль. Лидеры двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем российско-иранских отношений и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в торговле, энергетике, транспортно-логистической и природоохранной сферах. Одной из тем разговора стал недавний теракт в Хазрат Шах-Черах. «Президент выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа»,- добавили в пресс-службе Кремля. Напомним, что вечером 13 августа в иранском Ширазе вооруженные террористы пытались проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах и открыли огонь, в результате теракта один человек погиб, восемь получили ранения.



Ранее сообщалось, что иранская делегация принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», эксперты отмечают, что форум открывает новые возможности для сотрудничества Ирана с Россией в оборонной сфере. Экспертное мнение и аналитика