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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Ирина Елагина
19:15 17.08.2023
Одной из тем разговора стал недавний теракт в Хазрат Шах-Черах.
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент России Владимира Путина и президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры 17 августа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в объединении БРИКС.

«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС», - передает Кремль.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение высоким уровнем российско-иранских отношений и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в торговле, энергетике, транспортно-логистической и природоохранной сферах.

Одной из тем разговора стал недавний теракт в Хазрат Шах-Черах.

«Президент выразил соболезнования Эбрахиму Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа»,- добавили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что вечером 13 августа в иранском Ширазе вооруженные террористы пытались проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах и открыли огонь, в результате теракта один человек погиб, восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что иранская делегация принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», эксперты отмечают, что форум открывает новые возможности для сотрудничества Ирана с Россией в оборонной сфере.

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