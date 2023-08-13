Число пострадавших при теракте в иранской мечети выросло до 8 человек

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До восьми увеличилось число пострадавших в результате террористического акта в иранском Ширазе, заявил заместитель губернатор провинции Фарс по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли. Он уточнил, что погиб один человек, а не четыре, как сообщало официальное информационное агентство страны IRNA.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», члены ИГИЛ* уже взяли на себя ответственность за нападение. По некоторым данным, совершившие нападение боевики не имеют иранского гражданства.

Напомним, сегодня вечером вооруженные террористы попытались проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах и открыли огонь. Отпор им дали силы безопасности, дислоцированные в святилище.

Сообщалось, что один из нападавших был убит на месте стражами порядка. Информация о произошедшем уточняется.

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.