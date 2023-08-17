На «Армии-2023» гости опробовали разработанную ПСБ игру «Время денег»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На форуме «Армия» военнослужащие, сотрудники ОПК и гости выставки опробовали на себе оригинальный формат повышения финансовой грамотности - игру «Время денег».

Учиться управлять сбережениями, выбирать банковские продукты и защищать личные данные от мошенников теперь можно и в занимательной, игровой форме. Методику разработали в ПСБ - в организации уверены, что банк должен выступать не только надежным финансовым партнером для клиента, но и консультантом, который помогает не допускать ошибок.

«Мы постоянно дорабатываем наши материалы, которые позволяют более понятным языком объяснить клиентам особенности продуктов. Это, в том числе, и видеоконтент, который мы снимаем. Он позволяет визуальной картинкой объяснить, что и как делать. Это сами материалы, которые рассказывают о продуктах. Плюс мы ведем большую работу, важной частью которой является наша "Игра", которую мы сделали специально для взрослых. И вот эти программы мы используем для того, чтобы с нашими клиентами эту работу проводить, потому что руководители среднего звена, высшего звена, получая дополнительную информацию, могут также транслировать ее дальше», - рассказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

С 18 по 20 августа Международный военно-технический форум «Армия-2023» начнет работать в режиме массового посещения. Выставка занимает более 1 500 квадратных метров и находится в демо-центре КВЦ парка «Патриот».