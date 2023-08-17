Политолог Караганов назвал два идеологических направления, которые сейчас сражаются в мире

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После заката коммунизма и демократического либерализма в мире образовался идеологический вакуум, за заполнение которого сражаются консерваторы и либералы. Об этом рассказал доктор исторических наук, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов на конференции «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности».

«В результате гибели старого коммунизма, провала демократического либерализма в мире образовался идеологический вакуум, на заполнение которого развертывается борьба», - отметил ученый.

По его наблюдениям, главные противоборствующие силы на идеологическом фронте - это представители консервативного лагеря и «условные транснационалисты».

«В мире сражаются два идеологических направления. Консерваторы, они же нормальные, это мы, мировое большинство, все еще заметное, но оттесняемые силы в странах Запада. Другие - условные транснационалисты, они же либералы. Они находятся в сокращающемся меньшинстве, но обладают мощным, хотя и усыхающим потенциалом в мировой информационной экономической системе», - подчеркнул Караганов.



Напомним, что сегодня на форуме «Армия-2023» под председательством первого замминистра обороны России Руслана Цаликова прошла научно-практическая конференция «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности». В дискуссии на конференции участвовали политологи, журналисты, представители творческой интеллигенции и духовенства.