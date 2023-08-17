Пособия на ребенка будут платить вне зависимости от улучшения материального положения

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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение обеспечить выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В документе указывается, что выплаты должны быть обеспечены в том числе и в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие.

Кроме того, глава государства поручил внести в законы изменения, касающиеся сохранения прав на выплату каждый месяц родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Такие предложения Владимир Путин озвучил еще в июне текущего года на полях ПМЭФ. Тогда российский лидер уточнил, что работать должно быть выгодно, а поддержка государства должна служить подспорьем и дополнительным доходом к заработной плате, а не заменять ее.