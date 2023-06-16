Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя

Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить подспорьем и дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, уточнил президент.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить социальную поддержку граждан и в первую очередь призвал обратить внимание на семьи с детьми. Многие выплаты сегодня привязаны к доходу родителей, напомнил президент. Если доход увеличивается, то выплаты прекращаются. По мнению главы государства, стимул искать новую более высокооплачиваемую работу у таких родителей отпадает.

«Предлагаю пособия на ребенка до 1,5 лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на которое они назначены, независимо от того увеличился доход семьи или нет», - предложил Путин.

Таким образом, работать должно быть выгодно, отметил Путин на полях Петербургского экономического форума. Государственная поддержка в этом случае должна служить подспорьем и дополнительным доходом, а не заменой заработной платы, добавил он. Ранее президент анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года.