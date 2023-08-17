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Яков Кедми: Запад делает уклон на ментальную войну с РФ на фоне неуспеха на Украине

15:44 17.08.2023
Россия превосходит Запад как в стратегических вооружениях, так и на поле боя в зоне СВО, подчеркнул политолог.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Запад делает уклон на ментальную войну с Россией на фоне своего неуспеха на Украине, заявил в студии «Звезды» бывший руководитель спецслужбы Израиля «Натив», политолог Яков Кедми.

«В результате операции на Украине и с развитием международных отношений Запад делает уклон и давление на психологическую, ментальную войну с Россией на фоне неуспеха и превосходства РФ как в стратегических военных вооружениях, так и в тактике и стратегии на поле боя конвенциональными средствами, о чем говорят последние результаты», - сказал он на форуме «Армия-2023».

По словам Кедми, Запад делает основную ставку на то, чтобы сломать РФ изнутри и изолировать ее, а также добиться с помощью политических, ментальных и пропагандистских сил результатов, которые для него недостижимы на поле боя.

В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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