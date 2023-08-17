Путин почувствовал на себе, каково быть пассажиром МЦД-3

Глава государства прошел по составу МЦД-3 и проверил, как будут чувствовать себя пассажиры новой линии московского транспорта.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин побывал на экскурсии в новом вагоне МЦД-3.

Сотрудник транспортной компании показал главе государства, как устроено внутреннее пространство состава и обратил внимание Путина на новые поручни. По пожеланиям пассажиров их сделали разного уровня, чтобы могли держаться люди разного роста.

Как видно на кадрах видео, в момент демонстрации сотрудник МЦД-3 растерялся, но Путин поддержал его - улыбнулся, приобнял рукой за предплечье и попросил не волноваться. Затем президент оценил удобство новых поручней.

Напомним, что сегодня Владимир Путин принял участие в открытии третьего Московского центрального диаметра, который соединит Раменское и Зеленоград.