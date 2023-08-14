«Все старались попасть на фронт»: ветеран ВОВ вспомнил Донбасскую операцию к 80-летию ее начала

Донбасская стратегическая операция шла с 13 августа по 22 сентября 1943 года. Она проводилась силами двух фронтов под командованием Родиона Малиновского и Федора Толбухина, были задействованы более миллиона солдат и офицеров.

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С начала Донбасской стратегической операции прошло 80 лет. Она началась 13 августа 1943 года и длилась до 22 сентября. Вместе с разгромом немецко-фашистских войск на Курской дуге победа на Донбассе означала окончательный переход стратегической инициативы к советским войскам и закрепила коренной перелом в ходе всей Великой Отечественной войны. Сейчас наши военнослужащие в рамках спецоперации вновь освобождают Донбасс.

Когда в 1941 году в Донбасс пришли нацисты, Брониславу Франксу, ветерану Великой Отечественной войны, было всего 15 лет. На фронт тогда его не брали. Пытался даже стать партизаном.

«Мы всегда старались попасть на фронт. Со мной был товарищ. Его ранило в пятку. В Донбассе оставались, то там, то здесь, сопротивление было. И малыши, как мы, стремились там чем-то помочь. Все старались попасть на настоящий фронт. И вот мы на него попали», - рассказал ветеран.

Сама операция проводилась силами двух фронтов под командованием Родиона Малиновского и Федора Толбухина. В ней были задействованы более миллиона солдат и офицеров. Российские силы заметно превосходили обороняющихся гитлеровцев.

Несмотря на то, что Донбасская наступательная операция официально завершилась 22 сентября 1943 года, день освобождения здесь отмечают 8 сентября. Именно в этот день под контроль советских войск перешел город Сталино - ныне Донецк. Бои за него шли всего сутки, но были тяжелыми.

Ранее юбилеи освобождения от нацистов праздновали в Белгороде и Орле. Оба города были освобождены за один день 5 августа 1943 года. Это была часть Курской наступательной операции, которая сильно поменяла ход Великой Отечественной войны.