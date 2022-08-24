Собянин заявил, что МЦД-3 и МЦД-4 запустят в 2023 году

В следующем же году планируется полностью запустить проект Большой кольцевой линии.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский центральный диаметр-3 (МЦД-3) и Московский центральный диаметр-4 (МЦД-4) запустят в 2023 году.

«Сложнейшие проекты, собственно оба, но МЦД-4 - самый сложный, самый емкий процесс, с которым мы работаем уже лет пять минимум», - отметил Собянин.

Он подчеркнул, что данный проект соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого.

Кроме этого, по словам Собянина, проект Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется полностью запустить в первом полугодии следующего года. Он подчеркнул, что до конца 2022 года все основные строительные работы будут проведены.

«В 2023 году в первом полугодии мы запустим БКЛ целиком. Она создаст не только связи между различными округами и районами, но и разгрузит центральную часть радиальных направлений», - сказал глава города в интервью телеканалу «ТВЦ».

Сергей Собянин уточнил, что к БКЛ уже смогут примыкать дополнительные радиальные направления.

Ранее Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о решении сделать Московский скоростной диаметр бесплатным для москвичей и жителей области. По его словам, транзитные водители должны будут платить за проезд по МСД с января 2023 года.