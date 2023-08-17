В Ливане уже 20 часов нет электричества и не работают водонапорные станции

Больницы и критически важные объекты функционируют на дизельных генераторах.

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Ливан оказался полностью обесточен, уже 20 часов во всей стране нет электричества. Компания Électricité du Liban сообщила, что это произошло из-за неуплаты задолженностей оператору двух ТЭС, обеспечивающих страну электроэнергией.

«Оператор двух ТЭС - Дэйр Аммар и Захрани - сообщил в среду, что отключит с 17.00 по местному времени ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание», - передает сообщение компании РИА Новости.

В связи с отключением энергии перестали работать водонапорные станции. Больницы, а также и критически важные объекты работают на дизельных генераторах.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что проблему решат в кратчайшие сроки.

Ранее без электричества остались жители Севастополя. В связи со сбоем на местной ТЭЦ 80% потребителей оказались без света.