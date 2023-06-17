В стране и мире В Севастополе возобновили электроснабжение после сбоя на ТЭЦ Сергей Лебедев На какое-то время без света остались около 80% потребителей. © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: В пятницу вечером из-за повреждения оборудования на местной ТЭЦ без электричества остались жители Севастополя. Отмечается, электроэнергии лишились около 80% потребителей города, сообщили в электросетевом предприятии. На данный момент электроснабжение в полном объеме восстановлено. Сейчас сотрудники теплоэлектроцентрали изучают причины аварийного отключения. Напомним, в среду произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. Из-за приостановки работы станции наблюдали временные ограничения в подаче электроэнергии. Экспертное мнение и аналитика