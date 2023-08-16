Работающий на передовой СВО врач-немец заявил, что его не волнует мнение соотечественников

Со своей женой, русской по национальности, он переехал в Россию еще в начале 21 века. Сейчас он занимается эвакуацией раненых с передовой и доставкой их в гражданские госпитали.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Раненого бойца буквально несколько минут назад доставили прямо с передовой. Его подразделение не проиграло бой противнику. Удержало рубеж, приложив к этому огромные усилия. Сам он, правда, сильно пострадал - получил ожоги рук и лица.

Этим врачам «Спасибо» говорят каждый день и несколько раз. Отдельный медицинский батальон специального назначения 150-й дивизии Южной группировки войск в данном госпитале принимает самых тяжелых больных. Правда, долго они там не задерживаются: военнослужащих сразу отправляют в профильные медучреждения Министерства обороны РФ. Но в случае экстренной необходимости врачи могут провести там и срочную операцию, чтобы сохранить жизнь пациенту.

Эвакуацией раненых с передовой и доставкой их в гражданские госпитали занимается немец. Настоящий, родом из Нюрнберга. Зовут его Томас. Пока жил в Германии, он работал в санавиации. Вместе с русской женой переехал в Россию еще в нулевых. Супруга сейчас в Симферополе, а сам Томас - в Донбассе. И ему неинтересно, что о нем думают на родине.

«Это для меня не интересно, что они думают или нет. Я никогда не вернусь назад. Это не моя проблема. Ваш президент делает правильно. Он спасает украинский народ. Он спасает жизни русских людей, которые живут здесь, а Украина держит их в страхе», - рассказал «Звезде» врач-реаниматолог отдельного медбатальона 150-й дивизии Южной группировки войск.

Оборудование у бойцов самое разнообразное и современное. Привезено из России. Они оказывают там все виды медицинской помощи. Но основной упор не на военных, а на мирное население, которое не получало качественную медпомощь десятки лет.

По началу местное население немного опасалось обращаться к ним за медицинской помощью. Видимо, сыграла роль пропаганда со стороны Киева. Сейчас ситуация в корне поменялась. Уже в 8 утра там сидит очередь из местного населения.