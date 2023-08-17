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«Эпоха перемен»: Юлия Шойгу объяснила причины повышенной тревожности людей

14:58 17.08.2023
Тревожное состояние у населения связано с изменениями, происходящими в мире в последние годы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС Юлия Шойгу в студии «Звезды» рассказала, как меняется психологический портрет человека на протяжении последних лет и отметила повышенную тревожность людей.

«Мы, конечно, стали более тревожными. Это следует из запросов, которые поступают к нам по разным каналам, на телефон, по интернету, а также от людей, которым помогаем при личных встречах. На первые места выходит тема тревожности. Это не случайно, нам выпало в последние годы жить в эпоху перемен. Перемены всегда заставляют нас мобилизоваться, что-то поменять в своем поведении, а тревога - неизбежный спутник этого процесса», - сказала она на форуме «Армия-2023».

Юлия порекомендовала внимательно прислушиваться к себе, выделять время на отдых и восстановление сил, что позволит чувствовать себя комфортно как в обычной жизни, так и в сложных, кризисных ситуациях. Также директор ЦЭПП отметила, что несмотря на то, что потребность у людей в психологической помощи возрастает, растут и возможности ее оказания.

В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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