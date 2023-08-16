Гендиректор ОАК заявил о резком увеличении производства истребителей Су-57
Генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь заявил в беседе со «Звездой», что производство истребителей Су-57 было резко увеличено в 2023 году.
«За это полугодие сдали значительное количество самолетов - и Су-34, и Су-30СМ, и Су-35, и Су-57. Это самолет, который продолжает идти в серию в этом году, производство его резко увеличили», - сказал Слюсарь в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».
Он отметил, что по сравнению с 2022 годом производство этого самолета пятого поколения увеличилось в разы.
Юрий Слюсарь добавил, что Су-57 принимает участие в боевых действиях и при этом демонстрирует на деле разницу между поколениями боевых самолетов.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.