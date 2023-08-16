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Гендиректор ОАК заявил о резком увеличении производства истребителей Су-57

18:38 16.08.2023
Юрий Слюсарь сообщил, что по сравнению с 2022 годом, производство этих истребителей пятого поколения выросло в разы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь заявил в беседе со «Звездой», что производство истребителей Су-57 было резко увеличено в 2023 году.

«За это полугодие сдали значительное количество самолетов - и Су-34, и Су-30СМ, и Су-35, и Су-57. Это самолет, который продолжает идти в серию в этом году, производство его резко увеличили», - сказал Слюсарь в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».

Он отметил, что по сравнению с 2022 годом производство этого самолета пятого поколения увеличилось в разы. 

Юрий Слюсарь добавил, что Су-57 принимает участие в боевых действиях и при этом демонстрирует на деле разницу между поколениями боевых самолетов. 

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект комплекса «Поляна-Д4М1» может рассчитать силы и средства для отражения воздушного удара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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