Артиллеристы ВВО рассказали, как САУ «Малка» достает националистов из-под земли в районе Урожайного

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К артиллерийской дуэли с противником готовится 203-миллиметровая САУ «Малка». Участок - между Урожайным и Старомайорским. В трех километрах беспилотники засекли американскую гаубицу М777. Она замаскировалась в лесополосе и вела огонь по российской пехоте.

Необходимо занять позицию, развернуться, зарядиться и навестись. У амурских артиллеристов на это уходит меньше десяти минут. Любое промедление на огневом рубеже кратно увеличивает риск для жизни расчета. Семеро бойцов сливаются в единое целое с боевой машиной.

«Малка» - одно из самых грозных орудий нашей артиллерии. Она бьет по самым важным объектам неприятеля: от опорных пунктов до различных зданий и строений, до которых другие гаубицы дотянуться не могут. Стреляет почти как снайперская винтовка. Снаряды весят 110 килограммов, поэтому прилет ее весьма ощутимый.

Первый выстрел пристрелочный. Затем повторное наведение и уже удар на поражение. Средства объективного контроля докладывают: гаубичный расчет противника полностью ликвидирован. В ту же секунду экипаж выполняет свертывание и скрытный отход в безопасный район. Только после этого у них появляется время поделиться секретами своей работы.

Военнослужащие отмечают, что крупный калибр и дальность поражения целей свыше 30 километров позволяют «Малке» сметать самые защищенные укрепрайоны украинских боевиков, уничтожать их батареи и любую бронированную технику.

«Данная машина стреляет как на замедленном, так и на осколочном снаряде. На замедленном ставишь - снаряд падает в землю, углубляется. И поражает живую силу, которая прячется в подземных сооружениях. Осколочный снаряд также осколками поражает живую силу и боевую технику», - рассказал командир орудия САУ «Малка» с позывным «Печора».

«Печора» добавил, что работа производится по данным разведки с коптера. Среди целей - техника, живая сила в окопах, здания и сооружения, где прячется противник.

В ходе активной обороны вблизи Времевского выступа артиллеристы Восточного военного округа участвуют преимущественно в контрбатарейной борьбе, оказывая мощнейшую огневую поддержку нашей пехоте. Удары по всем остальным объектам эти парни ведут только при наступательных действиях.

Артиллерийской бригаде из Амурской области в конце июля было присвоено звание «гвардейская». За успехи на фронте, героизм и стойкость, проявленные на самых напряженных участках линии боевого соприкосновения.

На МВТФ «Армия» Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска гаубиц «Мальва». Данная САУ представлена на форуме впервые. По сравнению с гусеничными артустановками у «Мальвы» улучшенная маневренность и более низкая стоимость эксплуатации.