Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска гаубиц «Мальва»

Также на форуме «Армия-2023» подписаны контракты на поставки нескольких моделей минометов, артиллерийских радиолокационных комплексов и снарядов.

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Министерство обороны России подписало государственный контракт на поставку в войска новейших 155-мм колесных САУ «Мальва». Церемония подписания состоялась на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023».

Контракт был подписан с ЦНИИ «Буревестник». Также были подписаны контракты на поставки минометных комплексов 2С12А, минометов 2Б24 и 2Б11, артиллерийских радиолокационных комплексов и выстрелов с осколочно-фугасным снарядом.

Впервые самоходную артиллерийскую установку «Мальва» представили на полях форума «Армия-2023». В сравнении с гусеничными артустановками у «Мальвы» улучшенная маневренность и более низкая стоимость эксплуатации. Самоходке требуется меньше времени, чем буксируемым орудиям, чтобы развернуться на позицию и уйти с нее, а также навестись на цель. Скорострельность установки составляет более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Также она может работать в режиме «огневого налета».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.