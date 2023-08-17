Медиаменеджер Кирилл Вышинский заявил, что от шести восьмых до семи восьмых мира по крайней мере не заявили, что они против нас.

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Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил «Звезде» на полях форума «Армия-2023», что наша страна одержала информационную победу в противостоянии с Западом.

«Шесть восьмых - семь восьмых мира по крайней мере точно не заявили, что они против нас. "Глобальный Юг" - страны Латинской Америки, Азии - в большом достаточно количестве не поддержали санкции, которые проводит против нас Запад», - сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что только это уже вполне можно считать за информационную победу.

Ранее гендиректор ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь сообщил в беседе с нашим телеканалом, что в Новосибирске уже производится «установочная партия» беспилотников «Охотник».