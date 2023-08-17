Три самолета РФ из-за грозы пересекли границы Финляндии и Эстонии

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Самолеты российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» во время полета над нейтральными водами в районе Калининграда из-за грозы были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщает Росавиация.

Аэронавигационные службы двух стран и региональный центр Единой системы организации воздушного движения России обеспечили самолетам безопасное обслуживание. Росавиация выразила благодарность Эстонии и Финляндии за оказанное содействие.

Также Росавиация заверила, что обеспечит иностранным самолетам безопасное воздушно движение над территорией России в случае необходимости.

В январе этого года Росавиация оказала помощь иностранным авиакомпаниям во время глобального технического сбоя в работе системы уведомления экипажей в США. Российские специалисты смогли обслужить транзитные рейсы, следовавшие с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии в США и Канаду.