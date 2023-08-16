Слюсарь: в Новосибирске уже производится «установочная партия» беспилотников «Охотник»
Гендиректор ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь сообщил «Звезде», что на Новосибирском заводе уже запущена в производство «установочная партия» беспилотников «Охотник».
«На Новосибирском заводе мы запустили производство так называемой "установочной партии", которая уже пойдет в интересах ВКС, и я очень надеюсь, что это будет начало большого пути для этой платформы», - заявил Слюсарь в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».
Юрий Слюсарь подчеркнул, что «Охотник» и без связки с Су-57, под которую он и разрабатывался изначально, может выполнять такие задачи, которые никакой тип и вид беспилотника выполнить неспособен.
Он добавил, что, к сожалению, не может перечислить все преимущества «Охотника» в силу секретности. Но может сказать, что это уникальный беспилотник с сильнейшей малозаметностью и способностью нести те средства поражения, что проектировались изначально под истребитель пятого поколения Су-57.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.