Водолазы подняли «затонувший боеприпас» под Волгоградом

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В Межвидовом региональном учебном центре в Волжском готовят военных водолазов. После теоретического курса военнослужащие выполняют погружение в специально оборудованных бассейнах. Когда молодые люди научатся контролировать запас кислорода и ориентироваться, они будут допущены к погружениям на открытой воде.

«Самое сложное - справиться с нагрузкой. Работа под водой заключается в том, что действует давление воды и тяжело дышать. Воздух подается с аппаратов под меньшим давлением, чем мы привыкли ощущать на поверхности», - рассказал командир учебной роты по подготовке водолазов Артем Дубовиченко.

В задачи водолазов входит эвакуация затонувшей техники и боеприпасов. Сегодня военнослужащие отработали упражнение по извлечению неразорвавшегося снаряда со дна водоема.

«Военнослужащий спустился под воду, произвел поиск, остропку и достал со дна реки макет неразорвавшегося боеприпаса», - добавил Дубовиченко.

В конце июня сообщалось, что на севастопольском пляже водолазы МЧС подняли со дна мину времен Великой Отечественной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.