Слюсарь: производство некоторых самолетов с начала СВО идет «драматичными темпами»

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что объемы производства некоторых боевых самолетов с февраля 2022 года выросли кратно.

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Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что производство некоторых типов самолетов с начала спецоперации выросло в несколько раз.

«Производство боевых самолетов некоторых типов увеличилось в России с начала СВО в разы, и увеличение идет везде драматичными темпами», - заявил он РИА Новости на форуме «Армия-2023».

Юрий Слюсарь добавил, что при этом с ОАК никто не снимал обязательств по военно-техническому сотрудничеству. Все это делает задачу технологически еще более сложной.

Ранее Слюсарь сообщил «Звезде» о резком увеличении производства истребителей пятого поколения Су-57 по сравнению с 2022 годом.