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Студентов российских колледжей начнут обучать на операторов беспилотников

Анастасия Бобылева
11:13 17.08.2023
Министр просвещения Кравцов заявил, что в колледжах России начнут готовить операторов беспилотников.
Студентов российских колледжей начнут обучать на операторов беспилотников
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В российских колледжах начнут готовить операторов БПЛА. Об этом сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Московского урбанистического форума.

«В перечень профессий, по которым проводится профессиональное обучение в учреждениях среднего профессионального образования, добавлена новая специальность - оператор беспилотных авиационных систем», - цитирует министра ТАСС.

Кравцов подчеркнул, что речь идет о беспилотниках с максимальной взлетной массой не более 30 килограммов.

Он также рассказал, что в перечень входят около 250 новых профессий, а всего в нем находятся 5 110 наименований. Как пояснил министр, профессиональное обучение по этим программам осуществляется не только в колледжах и училищах, но и в центрах, созданных на предприятиях.

Ранее на форуме «Армия-2023» генеральный директор Центра беспилотных комплексных решений Дмитрий Кузякин сравнил FPV-дроны с ранним огнестрельным оружием. Он также отметил, что современные FPV-дроны вполне способны догнать летящий вертолет.

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