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Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье

16:30 14.08.2023
Дмитрий Кузякин напомнил, что первые образцы огнестрельного оружия были ненадежны и громоздки, но те, кто его в итоге не освоил, стали историческими аутсайдерами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Генеральный директор Центра беспилотных комплексных решений Дмитрий Кузякин сравнил FPV-дроны с ранним огнестрельным оружием. Он сделал это в интервью «Звезде» на форуме «Армия-2023».

«В современных военных конфликтах это сродни появлению стрелкового оружия в Средневековье. Мы увидим, что это какие-то трубы. Порох делали сами стрелки. Срабатывало не сразу. И прошло буквально сто лет, и страны, которые не освоили стрелковое оружие, стали историческими аутсайдерами», - заявил Кузякин.

Кроме этого, Дмитрий Кузякин отметил, что современные FPV-дроны вполне способны догнать летящий вертолет.

Также у них есть режим гибернации до недели - это позволяет заранее «расставить» беспилотники на разных участках местности в зоне боевых действий, чтобы потом поднять их в воздух и нанести удар, когда это станет необходимо. 

Кузякин отметил, что беспилотники, действующие по такому же принципу, применяет и противник. Так, ему в руки попадал беспилотник, собранный с использованием технологий NASA - если точнее, то речь шла о батарее. Этот трофей, как и многие другие, был разобран и подвергнут тщательному изучению на предмет того, чтобы применить какие-то технические решения и на российских образцах. 

Ранее сообщалось, что тестовые испытания беспилотника «Охотник» должны пройти в 2024 году.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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