ФСБ пресекла попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины в Псковской области

Мужчина планировал собирать и передавать СБУ данные о пограничниках России и украинцах, которые сотрудничают с правоохранительными органами.

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В Псковской области пресечена попытка шпионажа в интересах спецслужб Украины. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Псковской области.

Мужчину задержали на въезде в Россию в Печорском районе. Куратор из СБУ поручил жителю Днепропетровска собирать данные о российских пограничниках и украинцах, которые сотрудничают с правоохранителями региона.

Мужчина рассказал, что состоял в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года. В Россию ехал, чтобы собрать порученные куратором сведения, однако не успел это сделать.

В УФСБ России по Псковской области обратили внимание, что помощь другому государству, направленная против безопасности России, квалифицируется как госизмена для россиян и как шпионаж для иностранцев.

«При этом лица освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно при своевременном сообщении органам власти или иным образом способствовали предотвращению дальнейшего ущерба интересам России и в их действиях не содержится иного состава преступления», - добавила Виктория Парфенова, сотрудница пресс-службы УФСБ России по Псковской области.

Въезд в Россию жителю Днепропетровска запрещен на 30 лет. Ему предъявлено официальное предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж")».

Ранее в Херсонской области задержали группу украинских шпионов, передававшую данные о ВС РФ. Двое украинских граждан передавали ВСУ информацию о российской военной инфраструктуре в зоне спецоперации.