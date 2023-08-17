Уникальные самолеты и задачи на «трудной» широте: как российский флот защищает наши границы в Арктике

Российские границы защищают от недружественных стран наши береговые ракетные комплексы «Бастион», вооруженные противокарабельными ракетами «Оникс» с дальностью 600 километров.

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В Арктике на боевое дежурство заступила новая смена российских истребителей и бомбардировщиков. У наших границ там активно пытаются работать самолеты-разведчики из недружественных стран. Потенциальное вторжение с моря готовы отразить береговые ракетные комплексы «Бастион». Они вооружены противокарабельными ракетами «Оникс» с дальностью 600 километров.

«Соседи из недружественных стран регулярно выполняют разведывательные полеты. В основном, американские ВВС, "Орион", "Посейдон", который сейчас пришёл ему на смену, поэтому мы поднимаемся в воздух и контролируем, чтобы они не пересекали воздушные границы», - рассказал командир МиГ-31 Игорь.

Начальник штаба 45-ой армии ВВС И ПВО Северного флота Игорь Чуркин рассказал, в чем состоит одно из преимуществ российского ВМФ.

«На этой широте задачи оперативно-тактической авиации никто не выполняет. Выполняем только мы. Самолёт предназначен, как для ведения воздушного боя, так и для нанесения, поражения морских целей, надводных целей, наземных целей. То есть достаточно уникальный самолет», - заявил Чуркин.

Подробнее про боевое дежурство российских военных в Арктике смотрите в сюжете Елены Сивонен.

Ранее стало известно, что отряд боевых кораблей Северного флота вышел из главной базы в Североморске для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана. Круглосуточное боевое дежурство несут специалисты радиотехнических войск.