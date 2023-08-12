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Боевые корабли СФ вышли в арктическую зону Северного Ледовитого океана

08:02 12.08.2023
Среди прочего, группировка Северного флота обеспечивает безопасность гражданских судов и морской экономической деятельности России на Севморпути.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Отряд боевых кораблей Северного флота, в состав которого вошли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», а также спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов», вышел из главной базы флота, расположенной в Североморске, для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.

Помимо этого, в ходе учебно-боевой подготовки сводной авиагруппе истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации СФ необходимо будет выполнить следующие задачи: дежурство по противовоздушной обороне, ведение воздушной разведки и прикрытие войск и сил, действующих в заданном районе. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами Северного флота.

В арктической зоне ответственности СФ несут круглосуточное боевое дежурство специалисты радиотехнических войск, осуществляющие мониторинг воздушного пространства. Экипажи истребительной авиации в свою очередь выполняют полеты в рамках боевого дежурства.

Учебно-боевая подготовка сил Северного флота проходит на фоне визита на архипелаг Новая Земля министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал дальние арктические гарнизоны, а также работу Центрального полигона РФ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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