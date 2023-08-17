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A-haber: запаса воды в Стамбуле осталось на 61 день

Марина Крижановская
00:28 17.08.2023
Приведены данные наполненности водохранилищ, в шести из десяти уровень не превышает 20 процентов.
A-haber: запаса воды в Стамбуле осталось на 61 день
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress
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В Турции бьют тревогу из-за уровня воды в плотинах, снабжающих крупнейший мегаполис страны - Стамбул. Сообщается, что уровень наполняемости плотин, которые обеспечивают город водой, снизился на 33,37 процента.

Текущий уровень воды назван самым низким за последние девять лет. Указано, что текущих водных запасов осталось на 61 день. Об этом написал турецкий телеканал A-haber.

«Уровень воды в 10 плотинах, снабжающих город, падал день ото дня. По состоянию на август в плотинах оставалось 289,84 миллионов кубометров воды. Если в том же месяце прошлого года в плотинах было 538,57 миллионов ​​кубометров, то в восьмом месяце 2014 года этот показатель составил 154,05 миллионов кубометров», - сообщило СМИ.

Согласно приведенным телеканалом данных, в шести из десяти плотин уровень наполненности не превышает 20 процентов (Алибей Дам, Бююкчекмедже, Казандере, Пабучдере, Сазлыдере и Теркос).

В конце июля сообщалось, что вода в Средиземном море нагрелась до рекордной отметки и 24 июля достигла самого высокого за всю историю наблюдений значения - плюс 28,71 градуса. Это представляет серьезную угрозу для морской фауны и флоры.

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