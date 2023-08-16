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Российские бойцы уничтожили САУ Paladin американского производства с помощью БПЛА «Ланцет»

08:40 16.08.2023
Кадры уничтожения украинской бронетехники опубликовало МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет БПЛА «Ланцет» взорвал 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin американского производства на Запорожском направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры поражения бронетехники противника.

Расчет БПЛА обнаружил замаскированную огневую позицию САУ Paladin. По цели был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», в результате чего она была уничтожена.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил высокую эффективность беспилотников «Ланцет» и «Куб». В связи с этим он поручил увеличить их производство.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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