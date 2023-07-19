Патрульный корабль «Сергей Котов» уничтожил украинскую мину в 180 километрах от Босфора
Дрейфующая мина была ликвидирована экипажем вертолета Ка-27, который был поднят в воздух по приказу командира «Сергея Котова».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Отдел информационного обеспечения Черноморского флота опубликовал кадры уничтожения морской мины.
Сорванную дрейфующую морскую мину обнаружил экипаж патрульного корабля «Сергей Котов» Черноморского флота.
Уточнияется, что украинская мина была обнаружена в юго-западной части Черного моря в 180 километрах северо-восточнее Босфора. Командир корабля принял решение поднять в воздух вертолет Ка-27. Он уничтожил мину огнем из пулемета.
Ранее сообщалось, что российский FPV-дрон уничтожил украинский бронетранспортер на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.