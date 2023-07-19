Патрульный корабль «Сергей Котов» уничтожил украинскую мину в 180 километрах от Босфора

Уточнияется, что украинская мина была обнаружена в юго-западной части Черного моря в 180 километрах северо-восточнее Босфора. Командир корабля принял решение поднять в воздух вертолет Ка-27. Он уничтожил мину огнем из пулемета.

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