Мотострелки отработали ведение городского боя на Тоцком полигоне под Оренбургом

Военнослужащие ЦВО на Тоцком полигоне блокировали условного противника в разрушенных зданиях, а после уничтожили его огнем из автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы мотострелкового соединения ЦВО на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали ведение боя в условиях города. Кадры учений публикует Минобороны России.

Условный противник прятался в разрушенных зданиях. Военнослужащие под прикрытием бронетранспортера БТР-82А блокировали их, а затем уничтожали «врага» огнем из автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».

В ходе учений бойцы отработали элементы тактической стрельбы, используя в качестве укрытий стены зданий, колодцы и окопы. Всего на Тоцком полигоне были задействованы более 100 военных и около 10 единиц военной и специальной техники.

Ранее командно-штатная тренировка по управлению силами и войсками состоялась в Североморске. Она проходила под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. На практике была проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе выполнения миссий.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.