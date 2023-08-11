На Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

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В общей сложности к практическим действиям привлечено более 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Ранее стало известно, что боевые корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели учения с экипажами авиации в ходе третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. Экипажи совместного отряда кораблей уже преодолели Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море. Российско-китайский отряд прошел уже более 4 тысяч морских миль.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.