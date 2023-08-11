На Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками
В ходе учений будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками Северного флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути.
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В Североморске началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Данные учения являются составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота (СФ).
В ходе КШТ, которая проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути. Кроме того, на практике будет проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.