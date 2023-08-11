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На Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

07:00 11.08.2023
В ходе учений будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками Северного флота при выполнении задач по защите суверенитета РФ в акватории Северного морского пути.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Североморске началась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Данные учения являются составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота (СФ).

В ходе КШТ, которая проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути. Кроме того, на практике будет проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

© Минобороны России

В течение нескольких дней военнослужащие отработают развертывание Арктической экспедиционной корабельной группировки СФ и передислокации части подразделений береговых войск с целью защиты коммуникаций Севморпути, охраны и обороны стратегически важных объектов. Помимо этого, участники тренировки изучат возможные районы и условия применения разнородных сил СФ в Арктической морской зоне, а также проведут специальные мероприятия по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

© Минобороны России

В общей сложности к практическим действиям привлечено более 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 5 летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Ранее стало известно, что боевые корабли ВМФ РФ и ВМС НОАК провели учения с экипажами авиации в ходе третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана. Экипажи совместного отряда кораблей уже преодолели Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море. Российско-китайский отряд прошел уже более 4 тысяч морских миль.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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