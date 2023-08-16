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Служба внешней разведки Великобритании MI-6 подготовила диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 украинских боевиков, для отправки в Африку. Цель этой миссии - прекратить развитие сотрудничества между странами Африки и Россией.

«Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI-6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд», - сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства добавил, что указания о содействии СБУ, ГУР и Минобороны Украины британской MI-6 в организации и подготовке диверсионного отряда были отданы Киевом в июле этого года по просьбе Лондона.

Ранее стало известно, что Великобритания расширила список санкций против России на 16 пунктов. В него попали иранские физические и юридические лица, которые, по мнению Лондона, оказывают поддержку РФ в оборонной сфере.