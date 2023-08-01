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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил Leopard и БМП Bradley

06:46 01.08.2023
За минувшие сутки противник лишился танка Leopard и БМП Bradley из-за российского дрона-камикадзе «Ланцет».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Михаил Воскресенский РИА Новости
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Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» ликвидировали танк Leopard и боевую машину пехоты Bradley украинских боевиков за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующими боеприпасами „Ланцет“ уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина», - сказал Чехов.

Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация группировки «Восток» поразили пункты временной дислокации украинских военных, скопления техники и живой силы в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Орехова.

В районе Марфополя и Чаривного, благодаря действиям мотострелков, была пресечена деятельность разведывательных групп противника.

Кроме того, в районе Урожайного в течение 24 часов бойцы подразделения пресекли выдвижение двух групп украинских боевиков. Артиллерия уничтожила опорный пункт противника к западу от Новодонецкого, в районе Великой Новоселки силы группировки ликвидировали минометный расчет, отметил Чехов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за июль потери украинских боевиков составили почти 21 тысячу в живой силе и более 2000 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard. По словам Шойгу, это говорит о том, что поставки Украине западного вооружения не меняют ситуацию на поле боя в их пользу, а только затягивают военный конфликт.

Материал подготовили Волосунова Вероника и Николай Баранов.

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