Расчет ПТРК «Корнет» поразил опорный пункт и живую силу врага в окрестностях Артемовска
Российские противотанкисты уничтожили опорный пункт врага, скрытый в лесополосе, и наблюдательный пункт на вышке связи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Расчет ПТРК «Корнет» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил на дальних рубежах опорный пункт и находящихся в нем боевиков, а также наблюдательный пункт противника. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета.
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