Расчет ПТРК «Корнет» поразил опорный пункт и живую силу врага в окрестностях Артемовска

© Минобороны России

Наблюдатели вычислили скрытый в лесополосе к северу от Артемовска опорный пункт врага, а также наблюдательный пункт на вышке связи. После расчет «Корнета» выдвинулся в нужный район для уничтожения цели. Противник был поражен управляемыми ракетами.

Ранее стало известно, что противотанковые комплексы «Корнет» наряду с дронами-камикадзе «Куб» и разведывательными БПЛА «Орион» находятся в топе продаж «Рособоронэкспорта». Также в последний год зарубежные страны обратили внимание на российские истребители Су-35 и танки Т-90МС.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.