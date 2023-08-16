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Расчет ПТРК «Корнет» поразил опорный пункт и живую силу врага в окрестностях Артемовска

05:00 16.08.2023
Российские противотанкисты уничтожили опорный пункт врага, скрытый в лесополосе, и наблюдательный пункт на вышке связи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчет ПТРК «Корнет» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил на дальних рубежах опорный пункт и находящихся в нем боевиков, а также наблюдательный пункт противника. Минобороны России публикует кадры боевой работы расчета.

© Минобороны России

Наблюдатели вычислили скрытый в лесополосе к северу от Артемовска опорный пункт врага, а также наблюдательный пункт на вышке связи. После расчет «Корнета» выдвинулся в нужный район для уничтожения цели. Противник был поражен управляемыми ракетами.

Ранее стало известно, что противотанковые комплексы «Корнет» наряду с дронами-камикадзе «Куб» и разведывательными БПЛА «Орион» находятся в топе продаж «Рособоронэкспорта». Также в последний год зарубежные страны обратили внимание на российские истребители Су-35 и танки Т-90МС.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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