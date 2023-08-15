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Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»

Анастасия Бобылева
08:45 15.08.2023
В частности, речь идет о дронах-камикадзе «Куб», разведывательных БПЛА «Орион» и противотанковых комплексах «Корнет».
Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Оружие, используемое Россией в ходе спецоперации на Украине, находится в топе продаж «Рособоронэкспорта». Об этом рассказал гендиректор РОЭ Александр Михеев на международном форуме «Армия-2023», уточнив, что в основном речь идет о дронах-камикадзе «Куб», разведывательных БПЛА «Орион» и противотанковых комплексах «Корнет».

«Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять барражирующий боеприпас "КУБ-Э", новейший 40-мм автоматический гранатомет 6Г27 "Балкан", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ"», - цитирует его РИА Новости.

По словам Михеева, также зарубежные страны в последний год обратили внимание на российские истребители Су-35, вертолеты Ка-52Э, танк Т-90МС и другие виды вооружений. Глава РОЭ отметил, что Россия готова рассказать об опыте применения оружия в рамках предоставленной Минобороны РФ информации.

Ранее расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил район подготовки наемников в ЛНР. Также удар по позициям противника нанесли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25.

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