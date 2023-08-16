«Мы подумали, что это наш дом взрывается»: как развивались события трагедии в Дагестане

Владелец склада с селитрой, которая, по предварительным данным, сдетонировала и стала причиной взрыва, задержан сотрудниками полиции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Разрушительный взрыв на АЗС в Дагестане стал настоящей трагедией. Погибли 35 человек, еще 80 получили ранения, в том числе 16 детей. Самых тяжелых пациентов будут лечить в Москве, сейчас их готовят к транспортировке. На месте взрыва до сих пор ищут останки. В Республике объявлен траур.

В Республиканской клинической больнице находятся более 60 человек, 11 из которых в тяжелом состоянии. Об их транспортировке в Москву рассказал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в лечебные учреждения Москвы и федеральные центры минздрава России», - заявил Фисенко.

Эвакуировать пострадавших готовятся спецбортом. Ил-76 МЧС России прибыл в Махачкалу. Он оборудован медицинскими модулями для транспортировки.

Сотрудники полиции задержали владельца склада с селитрой, которая по предварительной версии сдетонировала и стала причиной разрушительного взрыва на АЗС в Дагестане.

Разрушительные последствия ЧП прочувствовали и жители жилых домов, находящихся неподалеку от злосчастной заправки. Местная жительница Джамиля Киримова рассказала, как на ее квартире отразился взрыв. В момент хлопка она была дома со своей дочкой и сыном.

«Была сильная волна, такие взрывы были. Свет сразу ушел. Мы подумали, что это наш дом взрывается, газ думали. Даже не могли подумать, что это там находится. Потом увидели, что там все горит, снизу все начали кричать», - рассказала Киримова.

Подробнее о разрушительных последствиях ЧП в окрестностях Махачкалы смотрите в сюжете Ярославы Коценко.

Ранее были опубликованы кадры из квартиры в Дагестане, которая находилась примерно в 150 метрах от места трагедии. На кадрах заметны выбитые окна и осколки стекла на полу.