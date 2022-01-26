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Суд арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

Анна Назайкина
17:42 26.01.2022
По данным следствия, преступление против Марины Коташенко было совершено 16 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Суд арестовал до 16 марта подозреваемого в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Наро-Фоминске, передает корреспондент «Звезды».

Свою вину молодой человек признал, в содеянном раскаивается, рассказал журналистам его адвокат Игорь Чевычалов. Арестованный сотрудничает со следствием, ему может грозить от 8 до 15 лет наказания, добавил юрист.

Накануне правоохранители задержали одного из предполагаемых участников разбойного нападения. Напомним, что, по данным следствия, преступление было совершено 16 января. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Сегодня следствие попросило арестовать его.

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал задержание одного из подозреваемых. По словам юриста, вместе с задержанием предполагаемого злоумышленника вскрылась «очередная ложь и попытка дискредитации» вдовы Градского.

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