Армия Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ В приказе министра обороны отмечена большая роль тыловых подразделений в успешном решении боевых задач в зоне СВО. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ, который празднуется 1 августа. В приказе по случаю профессионально праздника специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота отмечена важная роль тыловых подразделений в истории российской армии. «На протяжении всей своей истории тыловые службы играют значимую роль в строительстве и совершенствовании Вооруженных Сил Российской Федерации, способствуют достижению побед на полях сражений», - отметил Шойгу. В качестве примера министр обороны привел события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Специалисты тыла решали важнейшие вопросы снабжения войск боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом, создавали необходимые запасы материальных средств, организовывали транспортное, медицинское и другие виды обеспечения», - добавил министр обороны. В приказе отмечена также заслуга подразделений материально-технического обеспечения в укреплении боевой мощи российской армии в зоне СВО. «Личный состав органов материально-технического обеспечения благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации», - подчеркнули в Минобороны. Шойгу пожелал военнослужащим тыловых подразделений крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества. Ранее Минобороны опубликовало кадры работы МТО ЗВО в зоне спецоперации. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика