Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ, который празднуется 1 августа.
В приказе по случаю профессионально праздника специалистов служб материально-технического обеспечения армии и флота отмечена важная роль тыловых подразделений в истории российской армии.
«На протяжении всей своей истории тыловые службы играют значимую роль в строительстве и совершенствовании Вооруженных Сил Российской Федерации, способствуют достижению побед на полях сражений», - отметил Шойгу.
В качестве примера министр обороны привел события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Специалисты тыла решали важнейшие вопросы снабжения войск боеприпасами, топливом, продовольствием, вещевым имуществом, создавали необходимые запасы материальных средств, организовывали транспортное, медицинское и другие виды обеспечения», - добавил министр обороны.
В приказе отмечена также заслуга подразделений материально-технического обеспечения в укреплении боевой мощи российской армии в зоне СВО.
«Личный состав органов материально-технического обеспечения благодаря высокому профессионализму и ответственному подходу к делу успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в зоне проведения специальной военной операции, вносит весомый вклад в поддержание боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации», - подчеркнули в Минобороны.
Шойгу пожелал военнослужащим тыловых подразделений крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества.
Ранее Минобороны опубликовало кадры работы МТО ЗВО в зоне спецоперации.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.