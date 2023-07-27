Путин рассчитывает, что Африканский союз получит полноправное членство в G20

Решение о присоединении к «двадцатке» может быть принято уже в сентябре.

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Уже в сентябре этого года может быть принято решение о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в G20. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза.

«Рассчитываем, что решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "двадцатки" в Нью-Дели», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия поддерживает присоединение союза к работе ведущих международных объединений. Наша страна одной из первых поддержала инициативу присоединения Африканского союза к G20.

Напомним, саммит «большой двадцатки» пройдет в индийском Нью-Дели. Мероприятие запланировано на 9-10 сентября 2023 года.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясно, будет ли Владимир Путин принимать очное участие в саммите.