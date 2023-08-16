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Представитель Пентагона Сингх заявила, что у США нет ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины

Елизавета Егорова
02:33 16.08.2023
США по-прежнему призывают Россию вернуться к зерновой сделке, так как, по их мнению, это спасло бы некоторые страны от голода.
Представитель Пентагона Сингх заявила, что у США нет ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Заместитетель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у США нет в Черном море активов для вывоза зерна с территории Украины.

«Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов», - заявила Сингх журналистам, отвечая на вопрос о помощи Киеву в вывозе зерна.

Представитель Пентагона добавила, что США призывают Россию вернуться к черноморской зерновой инициативе, так как, по их мнению, это спасло бы некоторые страны от голода.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы поддержать российский экспорт продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке. По словам Блинкена, США и раньше содействовали экспорту продовольствия из России.

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