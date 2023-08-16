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Банк России до конца года убрал ограничение на полную стоимость кредита

23:00 16.08.2023
В Цетробанке отметили, что ограничения к ПСК позволят быстрее ограничить проинфляционные риски.
Банк России до конца года убрал ограничение на полную стоимость кредита
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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На фоне повышения ключевой ставки Центробанк России отменяет ограничение на полную стоимость кредита (ПСК). Такое решение принял совет директоров ЦБ РФ.

На сайте регулятора сообщается, что решение будет действовать по 31 декабря 2023 года.

В Банке России обратили внимание, что отмена ограничения на ПСК даст кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок к повышению ключевой ставки.

Кроме того, в ЦБ РФ отметили, что ограничения к полной стоимости кредитов позволят быстрее ограничить проинфляционные риски.

Ранее Центробанк России подготовил три сценария развития экономики. Регулятор представил базовый, связанный с усилением фрагментации мировой экономики и рисковый сценарии.

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