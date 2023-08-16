Директор департамента Минпросвещения Неумывакин рассказал, какие кадры нужны ОПК

Сейчас особый спрос на рабочие специальности в машиностроении, отметил Неумывакин.

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Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин в интервью «Звезде» на форуме «Армия-203» рассказал о приоритетных направлениях подготовки кадров для ОПК.

«Это отрасль машиностроения, готовим оператор станков универсальных и с числовым программным управлением, токарных, металлорежущих. Слесари. Слесари механосборочных работ. Это основные специалисты, количество которых по подготовке нужно увеличить», - отметил он.

Неумывакин подчеркнул, что сейчас налажено взаимодействие учебных заведений и предприятий ОПК, а система целевого обучения перспективна.

«Предприятия ОПК легко идут на заключение договоров о целевом обучении. И выпускники тоже в этом заинтересованы. Это стипендии. Не надо докручивать специалистов на рабочем месте. Это гарантированное трудоустройство и гарантированная заработная плата, которая сейчас серьезно подросла на предприятиях», - добавил собеседник телеканала.

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