«Вы попали с нами»: что пообещали и что дали Зеленскому на саммите НАТО

Страны Большой семерки на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали принципы гарантий безопасности для Украины. Но самые главные надежды Зеленского не оправдались. Дверь в альянс для него по-прежнему остается наглухо закрытой, и это несмотря на все усилия Киева, вплоть до шантажа.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Первое - инаугурационное - заседание совета Украина-НАТО - еще один дипломатический реверанс в сторону Киева. Оно должно было продемонстрировать его поддержку. Такого количества лидеров западного мира не видывала даже знаменитая Крымская платформа. Вот только радости, которую излучал генсек НАТО Йенс Столтенберг, явно не разделял ни президент Польши Анджей Дуда, ни канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фурор производит появление Джо Байдена. Кружок англосаксов замыкает британский премьер Сунак. Зеленский, который резко врывается в зал и словно кого-то выискивает в толпе, тут же находит взглядом Байдена. Президент Украины дежурно здоровается с обступившими его людьми. Пока не достигает главной цели - самого Байдена. Зеленский почти 30 секунд не выпускает его руку и словно за что-то благодарит.

«На этом саммите мы подтвердили, что Украина станет членом альянса, и приняли решения, направленные на сближение Украины с НАТО. Сегодня мы встречаемся на равных. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», - говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

И уже этим вечером у Зеленского состоялась отдельная встреча с Байденом. Для нее он выбрал галстук цветов украинского флага. Байден говорит, что по-прежнему ждет дня, когда Украина войдет в НАТО. Хотя ранее публично высказывался против этого. Одной из главных тем станет поставка на Украину ракет дальнего радиуса действия.

«Спасибо вам за то, что вы делаете, и плохие новости для вас в том, что мы не отступимся. Вы попали с нами», - неожиданно заявил Байден.

Washington Post пишет, что накануне Зеленский привел американцев в настоящее бешенство, требуя включить в текст итогового коммюнике саммита выгодные для Украины формулировки. В итоге там не оказалось даже приглашения в НАТО. А отмену так называемого плана действий по членству - дорожной карты по вступлению в эту организацию - некоторые расценили как еще более туманные перспективы Киева. Ведь если неясно, что нужно выполнять, то как доказать, что соответствуешь всем требованиям.

Незримый раскол, ознаменовавшийся в отношениях НАТО с Украиной, продемонстрировало публичное одиночество Зеленского, который на групповом фото совсем один. Хотя говорит, что считает хорошими результаты саммита.

«Можем констатировать: результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение - они были бы идеальны. И пока мы не в НАТО, но это только пока. Но это уже реальность», - сказал Зеленский.

Зеленский, который шантажировал тем, что не приедет в Вильнюс, если Украина не получит четких гарантий вступления в НАТО, при выходе из машины приветствует членов своей делегации и что-то долго обсуждает с ними, перед тем как все-таки выйти к журналистам.

Своего разочарования он не скрывает и на встрече с генсеком НАТО, хотя на камеры здоровается с ним подчеркнуто энергично. Зеленский не спешит делать шаг навстречу Столтенбергу во время традиционного фотографирования.

Скоро подтягиваются и другие члены британской делегации. Последним вбегает запыхавшийся министр обороны Украины Резников. Внезапно им приходится покинуть зал для переговоров. Риши Сунак хочет о чем-то поговорить с Зеленским с глазу на глаз.

«Рад видеть вас здесь - в НАТО, частью которого вы являетесь. Мы добьемся реального прогресса в решении этого вопроса», - говорит Сунак.

И сегодня стало известно, что на переговорах в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали общие принципы гарантий безопасности для Украины. Среди них поставки оружия, подготовка военнослужащих и обмен разведданными.

«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным, потому что предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. Предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность РФ. Это невозможно. Это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сама Украина отказывается рассматривать такие гарантии безопасности от Запада как замену членства в НАТО. Зеленский называет Украину донором европейской безопасности. На пресс-конференции он перехватывает вопрос, адресованный Столтенбергу, когда речь заходит о передаче Украине авиации.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес с обидой пересказывает газете Guardian свою встречу в Киеве и говорит, что Зеленскому стоило бы воспринимать помощь западных стран с большей благодарностью.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы получить список необходимых поставок оружия», - цитирует издание Уоллеса.

Впрочем, это не помешало Великобритании объявить о новом транше военной помощи Киеву. Она выделит 50 миллионов фунтов стерлингов на ремонт техники, а также передаст Украине более 70 боевых машин и тысячи боеприпасов для танков Challenger 2.

Однако результатов широко анонсированного контрнаступления по-прежнему не видно. Цели, которые ставил Киев, - прорвать оборону на Запорожском направлении и выйти к границам Крыма, не достигнуты.