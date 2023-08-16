Скульптурную композицию «Письмо из дома» торжественно открыли в парке «Патриот» на «Армии-2023»

В рамках форума «Армия-2023» прошла торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки, на которой изображена скульптурная композиция «Письмо из дома» и эмблема парка «Патриот».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Скульптурную композицию «Письмо из дома» торжественно открыли в парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2023». Ее установили в знак уважения к работе военных и гражданских почтальонов. Они доставляют письма и посылки из дома военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

Также прошла торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки. На ней изображена скульптурная композиция «Письмо из дома» и эмблема парка «Патриот». Для гашения почтовой карточки изготовили специальный сувенирный штемпель с сегодняшней датой. Им поставили оттиск, а затем карточку подписали все участники церемонии.

Письма идут и в обратном направлении. Бойцы отправляют с передовой послания своим близким. Время доставки таких отправлений значительно сокращено. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты.

Ранее в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» состоялся динамический показ военной техники на полигоне Алабино. В качестве зрителей выступили иностранные и российские специалисты, а также военные атташе стран, принявших участие в форуме.