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На полигоне Алабино состоялся динамический показ военной техники в рамках «Армии-2023»

18:18 16.08.2023
В качестве зрителей выступили иностранные и российские специалисты, а также военные атташе стран, принявших участие в форуме. Помимо прочего, впервые были представлены вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Алабино состоялся динамический показ военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом сообщает Минобороны России.

«Шестнадцатого августа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" на полигоне Алабино прошел динамический показ возможностей с последовательной демонстрацией огневых возможностей образцов военной техники Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности», - говорится в сообщении. 

Показ был разбит на десять эпизодов. Зрителями стали иностранные и российские специалисты, а также военные атташе стран, принявших участие в форуме. 

Всего в динамическом показе участвовало 17 образцов вооружения, а также военной и специальной техники. Среди них - танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М СпН», ОТКР «Искандер-М» и т. д. 

Впервые в рамках такого показа были представлены вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска гаубиц «Мальва» на форуме «Армия-2023».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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