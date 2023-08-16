На полигоне Алабино состоялся динамический показ военной техники в рамках «Армии-2023»

В качестве зрителей выступили иностранные и российские специалисты, а также военные атташе стран, принявших участие в форуме. Помимо прочего, впервые были представлены вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Алабино состоялся динамический показ военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Об этом сообщает Минобороны России.

«Шестнадцатого августа в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" на полигоне Алабино прошел динамический показ возможностей с последовательной демонстрацией огневых возможностей образцов военной техники Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности», - говорится в сообщении.

Показ был разбит на десять эпизодов. Зрителями стали иностранные и российские специалисты, а также военные атташе стран, принявших участие в форуме.

Всего в динамическом показе участвовало 17 образцов вооружения, а также военной и специальной техники. Среди них - танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М СпН», ОТКР «Искандер-М» и т. д.

Впервые в рамках такого показа были представлены вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на поставку в войска гаубиц «Мальва» на форуме «Армия-2023».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.