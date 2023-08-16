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На «Армии-2023» состоялся круглый стол «Новикомбанка» по теме подготовки молодых кадров для ОПК

Игнат Далакян
22:55 16.08.2023
Заместитель главы «Новикомбанка» Кузнецов отметил важность содействия техническому образованию молодежи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Инженерные кадры в России будут готовить со школьной скамьи - новые программы по укреплению технологического суверенитета страны представили на площадке форума «Армия-2023». Задачу, поставленную президентом, обсудили на заседании круглого стола, организованного «Новикомбанком». В дискуссии приняла участие председатель правления Елена Георгиева.

Опорный банк корпорации «Ростех» активно участвует в поддержке высокотехнологичных предприятий нашей оборонки и их работников. Но в числе приоритетов и подготовка молодых кадров для ОПК. В первую очередь - инженеров.

«Новый наш акцент - это содействие техническому образованию молодежи. Мы работаем очень активно по проекту "Крылья Ростеха", который предусматривает подготовку инженеров нового поколения для авиационного комплекса. В Москве уже действуют авиационные классы в девяти школах. Участвуют 15 вузов, включая МАИ. Отдельно подчеркнем, что на базе школ в городе Воронеже будут формироваться авиационные классы. Я скажу о том, что город Воронеж - это отдельная точка нашего притяжения. Председатель "Новикомбанка" является куратором воронежского отделения союза машиностроителей, поэтому мы в этом городе реализуем несколько специальных программ по техническому образованию молодежи», - рассказал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Алексей Кузнецов.

Ранее генеральный директор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов на полях форума «Армия-2023» рассказал о новой БМП на дистанционном управлении. По его словам, апробация роботизированного БМП будет проходить уже в сентябре.

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