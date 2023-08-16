Гендиректор ВНИИ «Сигнал» Пименов рассказал о новой БМП на дистанционном управлении

По словам Пименова, апробация БМП на дистанционном управлении будет проходить уже в сентябре.

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Генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» - управляющей организации АО «КЭМЗ» Владимир Пименов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» рассказал «Звезде» о новой роботизированной БМП на дистанционном управлении.

«Мы вместе с нашими партнерами из Кургана взяли штатную боевую машину пехоты, оснастили ее программным аппаратным комплексом, который позволяет обеспечить как дистанционное управление боевой машины, так и ведение огня», - рассказал Пименов.

Он добавил, что сейчас подготовлены опытные образцы под достаточно большой объем испытаний. Согласно его словам, уже в сентябре будет апробация машины.

Ранее ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин рассказал о работе института над военными технологиями. По его словам, участие на всех этапах производства техники принимают студенты и выпускники вуза.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.