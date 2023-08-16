Спецборт МЧС с 16 раненными при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

На борту Ил-76 есть необходимое медицинское оборудование для оказания экстренной помощи прямо во время полета.

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Спецборт МЧС (самолет Ил-76) с 16 пострадавшими при взрыве на дагестанской заправке вылетел в Москву из аэропорта Махачкалы. Об этом сообщило МЧС России.

«Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит в столицу 16 пострадавших», - написало министерство в своем Telegram-канале.

На самолете есть необходимое современное оборудование: аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы. Благодаря ним медпомощь можно будет оказать прямо во время полета.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи погибших 14 августа при взрыве на АЗС получат по одному миллиону рублей. Семьям тяжело пострадавших выплатят 400 тысяч рублей, 200 тысяч получат близкие легко раненых.