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В ЦПК имени Гагарина рассказали, кого не возьмут в космонавты

18:35 16.08.2023
Техническое образование принципиально при подготовке будущих космонавтов, подчеркнул начальник ЦПК Максим Харламов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия», РИА Новости
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Начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Максим Харламов в студии «Звезды» рассказал, сколько времени готовят космонавтов, какие требования предъявляют к желающим полететь в космос и кто никогда не сможет это сделать.

«Семь-восемь лет. Это скромный подсчет. Не менее шести лет требуется, исходя из нормального цикла подготовки. Сначала общекосмическая, потом подготовка в группе, потом в составе экипажа», - сказал он.

По словам Харламова, не все желающие смогут связать свое будущее с космосом. Отсев происходит на разных этапах, и самая распространенная причина - проблемы со здоровьем.

«По мере подготовки сначала претендент, потом кандидат в космонавты, потом космонавт не молодеет. И бывает, возникают заболевания, по которым он становится не годным. Однако космонавт - предмет особого внимания медиков, за ним стараются следить, наблюдать, чтобы минимизировать эти риски», - пояснил Харламов.

Желающие полететь в космос должны иметь техническое образование. Чаще всего это выпускники авиационных и космических учебных заведений.

Ранее генеральный директор АО ГНЦ «Центр Келдыша» Владимир Кошлаков заявил в беседе со «Звездой», что в российской космической станции можно использовать роботов. Это решение делает возможным развитие автоматизированных систем управления и робототехники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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